Амири — о бросании стаканов пива в игроков «Майнца»: «Вы знаете, что такое футбол. Ничего страшного»

Полузащитник «Майнца» Надим Амири прокомментировал инцидент в выездном матче 1-го тура общего этапа Лиги конференций против кипрской «Омонии» (1:0). Встреча прошла на стадионе «Нео ГСП» в Никосии (Кипр).

На 75-й минуте Амири реализовал пенальти. Команда отправилась праздновать гол, а болельщики «Омонии» начали бросать в их сторону стаканы с пивом. Один из них попал в шею нападающему Бену Бобцину. Игру пришлось ненадолго прервать.

«Вы знаете, что такое футбол. Ничего страшного. Главное, что ничего [серьезного] не произошло. Конечно, это неправильно, но я понимаю эмоции, я понимаю болельщиков. В каком-то смысле, нам всем это нравится. Все здоровы, мы победили, так что все хорошо. Я просто горжусь и благодарен за поддержку наших болельщиков. Самым важным для нас было чем-то отблагодарить их, потому что не факт, что так много фанатов уедут так далеко от дома в четверг вечером», — цитирует 28-летнего немца RTL+.

В следующем туре общего этапа Лиги конференций «Майнц» 23 октября сыграет против боснийского «Зриньски».