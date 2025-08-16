Польский «Ракув» потребовал от УЕФА исключить «Маккаби» из еврокубков

Польский «Ракув» выступил с обращением к УЕФА с требованием исключить «Маккаби» из Хайфы из розыгрыша еврокубков в сезоне-2026/27 после демонстрации политического баннера во время ответного матча команд в третьем отборочном раунде Лиги конференций.

«На фоне возмутительных инцидентов с участием болельщиков «Маккаби» во время матча в четверг в Дебрецене мы подали официальную жалобу в УЕФА, требуя, среди прочего, исключить израильский клуб из еврокубковых турниров в следующем сезоне в связи с неоднократными нарушениями правил федерации», — цитирует РИА «Новости» заявление польского клуба.

Дисциплинарный комитет УЕФА ранее инициировал расследование в отношении «Маккаби» и «Ракува». Во время ответной игры болельщики «Маккаби» вывесили на трибунах плакат с надписью «Убийцы с 1939 года». Оба клуба обвиняются в провокационных для спортивного мероприятия сообщениях. Также «Маккаби» могут наказать за непозволительное поведение команды, а «Ракув» — за использование болельщиками пиротехники.

Игра прошла в четверг, 14 августа, в Дебрецене (Венгрия) и завершилась со счетом 2:0 в пользу польского клуба, который по итогам двух матчей (первая встреча — 0:1) вышел в раунд плей-офф.