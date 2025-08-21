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21 августа 2025, 18:20

«Полесье» — «Фиорентина»: трансляция матча раунда плей-офф Лиги конференций онлайн

«Полесье» и «Фиорентина» встретятся в матче Лиги конференций
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Полесье» (Украина) и «Фиорентина» (Италия) встретятся в первом матче плей-офф отбора Лиги конференций в четверг, 21 августа. Игра пройдет на нейтральном поле в Прешове (Словакия) и начнется в 21.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Полесье» — «Фиорентина» можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига конференций. Раунд плей-офф.
21 августа 2025, 21:00. Tatran Stadium (Прешов)
Полесье
0:3
Фиорентина

Ответная игра состоится через неделю, 28 августа. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в общий этап Лиги конференций.

В отборе Лиги конференций «Полесье» победило «Санта-Колому» из Андорры с общим счетом 5:3 и «Пакш» из Венгрии (4:2). «Фиорентина» вышла в раунд плей-офф автоматически.

Действующим победителем Лиги конференций является «Челси», победивший «Бетис» в финале сезона-2024/25.

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Лига конференций
ФК Фиорентина
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