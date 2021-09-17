Пеллегрини стал первым игроком, забившим голы в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций

«Рома» разгромила софийский ЦСКА в матче 1-го тура группового турнира Лиги конференций. Два гола римской команды забил полузащитник Лоренцо Пеллегрини.

Как сообщает пресс-служба римского клуба, Пеллегрини стал первым футболистов в истории, который забивал в групповых стадиях трех еврокубковых турнирах: Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

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With his goal tonight, @LorePelle7 becomes the first player to score in the main phase of all three current European club competitions! ?

#UCL #UEL #UECL pic.twitter.com/Wu11RFDqeZ — AS Roma English (@ASRomaEN) September 16, 2021

Кроме того, Пеллегрини был признан лучшим игроком этой встречи.