Пеллегрини стал первым игроком, забившим голы в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций
04:54
«Рома» разгромила софийский ЦСКА в матче 1-го тура группового турнира Лиги конференций. Два гола римской команды забил полузащитник Лоренцо Пеллегрини.
Как сообщает пресс-служба римского клуба, Пеллегрини стал первым футболистов в истории, который забивал в групповых стадиях трех еврокубковых турнирах: Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.
Кроме того, Пеллегрини был признан лучшим игроком этой встречи.
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