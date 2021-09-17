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Пеллегрини стал первым игроком, забившим голы в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций

04:54
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«Рома» разгромила софийский ЦСКА в матче 1-го тура группового турнира Лиги конференций. Два гола римской команды забил полузащитник Лоренцо Пеллегрини.

Как сообщает пресс-служба римского клуба, Пеллегрини стал первым футболистов в истории, который забивал в групповых стадиях трех еврокубковых турнирах: Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

Кроме того, Пеллегрини был признан лучшим игроком этой встречи.

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Евгений Козинов все материалы автора

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