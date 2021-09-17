Пеллегрини объяснил важность Моуринью в «Роме»

Капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини после победы над софийским ЦСКА (5:1) в матче Лиги конференций поблагодарил главного тренера Жозе Моуринью. В этой встрече полузащитник забил 2 гола.

«Доверие Моуринью значит для меня очень много. Могу только поблагодарить его за то, что он сделал. Я ему многим обязан. Но это только начало. Он должен продолжать заставлять всех нас расти.

В этом году в команде есть что-то особенное, мы должны получать от этого как можно больше удовольствия, чтобы завершить наш рост. Этот рост не должен заканчиваться, если мы хотим что-то выиграть в будущем", — цитирует Sky Sports Пеллегрини.