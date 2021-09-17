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Пеллегрини объяснил важность Моуринью в «Роме»

05:27

Капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини после победы над софийским ЦСКА (5:1) в матче Лиги конференций поблагодарил главного тренера Жозе Моуринью. В этой встрече полузащитник забил 2 гола.

«Доверие Моуринью значит для меня очень много. Могу только поблагодарить его за то, что он сделал. Я ему многим обязан. Но это только начало. Он должен продолжать заставлять всех нас расти.

В этом году в команде есть что-то особенное, мы должны получать от этого как можно больше удовольствия, чтобы завершить наш рост. Этот рост не должен заканчиваться, если мы хотим что-то выиграть в будущем", — цитирует Sky Sports Пеллегрини.

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Евгений Козинов все материалы автора

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