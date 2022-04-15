Пеллегрини не сомневался в выходе «Ромы» в полуфинал Лиги конференций

Капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини после победы над «Буде-Глимтом» (4:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций отметил, что римска якоманда может еще прибавить.

«Мы во многом еще можем прибавить, но нельзя сказать, что мы не можем повысить свой уровень игры, когда это необходимо. Я очень рад и доволен. Не сомневался в нашем успехе. Понимал, что будет непросто, но был уверен, что у нас все получится», — цитирует пресс-служба УЕФА Пеллегрини.

«Рома» проиграла в первой встрече со счетом 1:2, поэтому благодаря крупной победе в ответной игре вышла в в полуфинал Лиги конференций, где сыграет против «Лестера».