«Хеккен» и «Пакш» вышли в 4-й отборочный раунд Лиги конференций

«Хеккен» сыграл на выезде вничью с «Пайде» в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги конференций — 1:1. Встреча прошла на стадионе «А. Ле Кок Арена» в Таллинне.

На 7-й минуте защитник Адам Лундквист вывел гостей вперед. Хозяева отыгрались еще до перерыва благодаря мячу, забитому Роби Саармом.

В 4-м раунде квалификации шведский клуб встретится с «Хайденхаймом» из Германии, Первый матч состоится 22 августа, а ответный — 29-го.

Также в следующий раунд квалификации вышел «Пакш», который сыграл вничью с «Морнаром» (2:2). В первом матче венгерская команда одержала разгромную победу со счетом 3:0.

Следующим соперником венгерская команда станет победитель пары «Млада» — «Хапоэль» (Беэр-Шева). Первая игра — 1:1.