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«Тоттенхэм» проиграл «Пасушу» в раунде плей-офф Лиги конференций

19 августа 2021, 23:31
«Пасуш де Феррейра» - «Тоттенхэм» - 1:0. Фото ФК «Тоттенхэм»
«Пасуш де Феррейра» - «Тоттенхэм» - 1:0. Фото ФК «Тоттенхэм»
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В первом матче раунда плей-офф Лиги конференций «Пасуш де Феррейра» на своем поле победил «Тоттенхэм» (1:0).

Единственный мяч забил Лукас Силва. Ответный матч состоится 26 августа.

Лига конференций

Раунд плей-офф

Первый матч

«Пасуш де Феррейра» (Португалия) — «Тоттенхэм» (Англия) — 1:0 (1:0)

Гол: Лукас Силва, 45

19 августа. Пасуш-де-Феррейра. Стадион «da Capital do Movel (A Mata Real)».

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Евгений Петров все материалы автора

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