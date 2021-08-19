«Тоттенхэм» проиграл «Пасушу» в раунде плей-офф Лиги конференций
19 августа 2021, 23:31
В первом матче раунда плей-офф Лиги конференций «Пасуш де Феррейра» на своем поле победил «Тоттенхэм» (1:0).
Единственный мяч забил Лукас Силва. Ответный матч состоится 26 августа.
Лига конференций
Раунд плей-офф
Первый матч
«Пасуш де Феррейра» (Португалия) — «Тоттенхэм» (Англия) — 1:0 (1:0)
Гол: Лукас Силва, 45
19 августа. Пасуш-де-Феррейра. Стадион «da Capital do Movel (A Mata Real)».
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