«Сочи» по пенальти проиграл «Партизану» в 3-м отборочном раунде Лиги конференций

«Партизан» переиграл «Сочи» в третьем квалификационном раунде Лиги конференций — 2:2 д. в., пенальти — 4:2.

Дубль в составе российского клуба оформил защитник Сергей Терехов. У «Партизана» отличились Милош Йоич и Александар Шчекич. В дополнительное время голов забито не было, поэтому победитель определился в серии пенальти.

Первый матч прошел в Сочи 5 августа и завершился со счетом 1:1. Таким образом, сербский клуб вышел в раунд плей-офф турнира, где встретится с португальской «Сантой-Кларой».

Лига конференций является третьим по значимости европейским турниром. Соревнования проводятся впервые.

Лига конференций

3-й отборочный раунд

«Партизан» (Сербия) — «Сочи» (Россия) — 2:2 д. в. (0:1, 2:1, 0:0). Пенальти — 4:2

Голы: Терехов, 33 (0:1). Йоич, 55 (1:1). Терехов, 76 (1:2). Шчекич, 90 (2:2).

Серия пенальти: Цаллагов — 0:0 (штанга). Живкович — 1:0. Воробьев — 1:1. Рикарду Гомеш — 2:1. Жоаузинью — 2:2. Сума — 3:2. Родригау — 3:2 (вратарь). Вуячич — 4:2.

«Партизан» (Сербия): Попович (Стеванович, 111), Вуячич, Живкович, Урошевич (Обрадович, 110), Саничанин, Натхо (Сума, 65), Йоич (Терзич, 84), Холендер (Шчекич, 71), Зджелар, Маркович (Милькович, 106), Рикарду Гомеш.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Цаллагов, Заика (Маргасов, 70), Барач, Прохин, Родригау, Попов (Бурмистров, 69), Юсупов (Ангбан, 78), Нобоа (Жоаузинью, 77), Барсов (Воробьев, 72).

Предупреждения: Маркович, 32. Попов, 57. Маргасов, 102.

Судьи: Кехлет. Серенсен, Хуммельгор (все — Дания).

12 августа. Белград. Стадион «Партазана».