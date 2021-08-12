Футбол
Лига конференций
Новости
Статьи Таблица Календарь
Новости   //    Футбол   //    Лига конференций

«Партизан» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч Лиги конференций

20:58
Теги:

Стали известны стартовые составы на ответный матч третьего отборочного раунда Лиги конференций «Партизан» — «Сочи».

«Партизан»: Попович, Урошевич, Саничанин, Вуячич, Живкович, Зджелар, Йоич, Натхо, Пантич, Маркович, Рикарду.

«Сочи»: Джанаев, Заика, Прохин, Родригау, Барач, Терехов, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, И. Попов, Барсов.

Встреча состоится 12 августа в Белграде. Начало — в 22.00 по московскому времени. Первый матч закончился со счетом 1:1.

Партизан — Сочи

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuropaconferenceleague/match/2033070--partizan-vs-sochi/?iv=true

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
В России вступили в силу новые правила замены паспортов
"Умения ни при чем": космонавт о неудачно проделанной дыре в "Союзе"
Выживший при крушении Ми-8 телеведущий Корженевский рассказал о катастрофе
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
0
Офсайд