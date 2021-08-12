Стали известны стартовые составы на ответный матч третьего отборочного раунда Лиги конференций «Партизан» — «Сочи».

«Партизан»: Попович, Урошевич, Саничанин, Вуячич, Живкович, Зджелар, Йоич, Натхо, Пантич, Маркович, Рикарду.

«Сочи»: Джанаев, Заика, Прохин, Родригау, Барач, Терехов, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, И. Попов, Барсов.

Встреча состоится 12 августа в Белграде. Начало — в 22.00 по московскому времени. Первый матч закончился со счетом 1:1.