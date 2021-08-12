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«Партизан» — «Сочи»: где смотреть прямую трансляцию матча квалификации Лиги конференций

20:00
Жоаузиньо и Ивелин Попов. Фото ФК «Сочи», Instagram
Жоаузиньо и Ивелин Попов. Фото ФК «Сочи», Instagram
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12 августа в Белграде (Сербия) «Партизан» проведет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций с «Сочи».

Первый матч прошел в Сочи 5 августа и завершился со счетом 1:1. В составе команды Владимира Федотова гол забил Кристиан Нобоа, за «Партизан» отличился Рикарду Гомеш.

«Сочи» занимает шестое место с шестью очками в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. «Партизан» после четырех туров лидирует в чемпионате Сербии с 12 баллами.

Следить за онлайн-трансляцией матча «Партизан» — «Сочи» можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч ТВ».

Партизан — Сочи

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