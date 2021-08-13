Основное и дополнительное время матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций между «Партизаном» и «Сочи» завершилось вничью 2:2. Встреча проходит в Белграде (Сербия).

Под серию пенальти у хозяев на поле вышел вратарь Неманья Стеванович, который заменил Александра Поповича.

Дубль в составе российского клуба оформил защитник Сергей Терехов. У «Партизана» отличились Милош Йоич и Александар Шчекич.

Первый матч прошел в Сочи 5 августа и завершился со счетом 1:1.