«Партизан» — «Сочи»: победитель определится в серии пенальти
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Основное и дополнительное время матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций между «Партизаном» и «Сочи» завершилось вничью 2:2. Встреча проходит в Белграде (Сербия).
Под серию пенальти у хозяев на поле вышел вратарь Неманья Стеванович, который заменил Александра Поповича.
Дубль в составе российского клуба оформил защитник Сергей Терехов. У «Партизана» отличились Милош Йоич и Александар Шчекич.
Первый матч прошел в Сочи 5 августа и завершился со счетом 1:1.
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