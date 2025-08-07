«Партизан» — «Хайберниан»: онлайн-трансляция матча отбора Лиги конференций
«Партизан» и «Хайберниан» встретятся в матче отбора Лиги конференций
«Партизан» из Сербии и «Хайберниан» из Шотландии встретятся в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций в четверг, 7 августа. Игра пройдет на стадионе «Партизан» в Белграде, начало — в 22.00 по московскому времени.
С ключевыми событиями и результатом игры «Партизан» — «Хайберниан» можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке на стриминговый сервис.
Ответная встреча команд в 3-м раунде отбора Лиги конференций состоится 14 августа.
Во 2-м раунде отбора ЛК «Партизан» победил «Александрию» с общим счетом 6:0. «Хайберниан» попал в 3-й квалификационный раунд ЛК, уступив «Мидтьюлланну» во 2-м раунде отбора Лиги Европы.
