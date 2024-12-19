Футбол
Лига конференций
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Главная
Футбол
Лига конференций

Сегодня, 21:15

«Панатинаикос» — «Динамо» Минск: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

«Панатинаикос» и «Динамо» Минск встретятся в Лиги конференций 19 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Панатинаикос» и «Динамо» Минск встретятся в 6-м туре общего этапа Лиги конференций в четверг, 19 декабря. Матч примет олимпийский стадион имени Спиридона Луиса в Афина (Греция), стартовый свисток — в 23.00 по московскому времени.

Показывать игру в прямом эфире будет онлайн-платформа «Okko Спорт» (при условии платной подписки). Сервис запустит мультикаст — перекличка всех встреч Лиги конференций (интересные моменты в одном окне).

Следить за ключевыми событиями игры «Панатинаикос» — «Динамо» Минск можно в матч-центре нашего сайта «СЭ».

Лига конференций. Общий этап. 6-й тур
19 дек, 23:00. OACA Spiros Louis (Афины)
Панатинаикос
Динамо Мн

В пяти турах общего этапа «Панатинаикос» набрал семь очков, в предыдущий игровой день назад «клеверные» победили ТНС (2:0). У минского «Динамо» — 3 очка, бело-синие еще имеют шансы принять участие в дополнительном раунде плей-офф в случае победы.

Лига конференций
ФК Динамо (Минск)
ФК Панатинаикос
Читайте также
Успехи в экономике и ракетная дуэль с США. Что пишут СМИ об «Итогах года» с Путиным
ВСУ нанесли удар западными ракетами по предприятию в Ростовской области
Путин сообщил о готовности РФ к «технологической дуэли» с использованием «Орешника»
Сборная России по футболу завершила 2024 год на 34-м месте в рейтинге ФИФА
Российскому вратарю может понадобиться операция на почке после неудачного столкновения
ААстролог предсказывает конец карьеры. Что происходит с Ови и его погоней
Популярное видео
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
«Спартак» разгромил «Пари НН», Дзюба забил «Зениту»: все голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Челси» — «Шэмрок Роверс»: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

АПОЭЛ — «Астана»: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости