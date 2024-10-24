Футбол
Лига конференций
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Главная
Футбол
Лига конференций

Сегодня, 21:45

«Челси» разгромил «Панатинаикос» в матче Лиги конференций

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Жоау Феликс.
Фото Reuters

«Челси» на выезде разгромил «Панатинаикос» в матче общего этапа Лиги конференций — 4:1.

У лондонцев голом и двумя результативными передачами отметился форварда Михаил Мудрик. Дубль оформил нападающий Жоау Феликс, еще один гол забил Кристофер Нкунку. У афинского клуба отличился Факундо Пеллистри.

Лига конференций. Общий этап. 2-й тур
24 окт, 19:45. OACA Spiros Louis (Афины)
Панатинаикос
1:4
Челси

«Фиорентина» на выезде победила «Санкт-Галлен» — 4:2. У «фиалок» дубль оформил Джонатан Иконе.

Лига конференций. Общий этап. 2-й тур
24 окт, 19:45. Kybunpark (Санкт-Галлен)
Санкт-Галлен
2:4
Фиорентина

Армянский клуб «Ноа» на выезде уступил «Рапиду» — 0:1.

Лига конференций. Общий этап. 2-й тур
24 окт, 19:45. Allianz Stadion (Вена)
Рапид В
1:0
Ноа
Лига конференций. Общий этап. 2-й тур
24 окт, 19:45. Stadion Z'dezele (Целе)
Целе
5:1
Истанбул Башакшехир
Лига конференций. Общий этап. 2-й тур
24 окт, 19:45. Windsor Park (Белфаст)
Ларн
1:4
Шэмрок Роверс
Лига конференций. Общий этап. 2-й тур
24 окт, 19:45. Ghelamco Arena (Гент)
Гент
2:1
Мольде
Лига конференций. Общий этап. 2-й тур
24 окт, 19:45. Miejski (Белосток)
Ягеллония
2:0
Петрокуб
Лига конференций. Общий этап. 2-й тур
24 окт, 19:45. Tynecastle Park (Эдинбург)
Хартс
2:0
Омония
Лига конференций. Общий этап. 2-й тур
24 окт, 19:45. Tele2 Arena (Стокгольм)
Юргорден
1:2
Витория Гимарайнш
Лига конференций. Общий этап. 2-й тур
24 окт, 19:45. GSP (Никосия)
АПОЭЛ
0:1
Борац Б-Л
Лига конференций. Общий этап. 2-й тур
24 окт, 17:30. Kopavogsvollur (Коупавогюр)
Викингур Р
3:1
Серкль Брюгге

Лига конференций
ФК Панатинаикос
ФК Рапид (Вена)
ФК Санкт-Галлен
ФК Фиорентина
ФК Челси
Читайте также
Турнир UFC 308 пройдет в Абу-Даби вечером 26 октября
Шарапова будет включена в Международный зал теннисной славы в 2025 году
Стало известно, сколько Станкович переплатил за Абену. Что происходит в «Спартаке»
Чем Молдавия заплатит за евроинтеграцию. Разбор
ВС России с помощью ФАБ-3000 уничтожили около 50 операторов БПЛА ВСУ в Курахово
В Москве задержали бывшего замминистра энергетики Анатолия Яновского
Популярное видео
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Интер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Байер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ростов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Факел»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Арсенал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Торпедо»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 12-го тура 20 октября
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

ТНС — «Астана»: смотреть матч Лиги конференций онлайн

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости