«Челси» разгромил «Панатинаикос» в матче Лиги конференций

«Челси» на выезде разгромил «Панатинаикос» в матче общего этапа Лиги конференций — 4:1.

У лондонцев голом и двумя результативными передачами отметился форварда Михаил Мудрик. Дубль оформил нападающий Жоау Феликс, еще один гол забил Кристофер Нкунку. У афинского клуба отличился Факундо Пеллистри.

«Фиорентина» на выезде победила «Санкт-Галлен» — 4:2. У «фиалок» дубль оформил Джонатан Иконе.

Армянский клуб «Ноа» на выезде уступил «Рапиду» — 0:1.