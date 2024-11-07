Футбол
Лига конференций
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Главная
Футбол
Лига конференций

Сегодня, 20:15

«Пафос» — «Астана»: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги конференций

«Пафос» сыграет с «Астаной» в Лиге конференций 7 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Григорий Бабаян, главный тренер ФК «Астана».
Фото ФК «Астана»

«Пафос» сыграет с «Астаной» в 3-м туре Лиги конференций в четверг, 7 ноября. Матч состоится на стадионе «Лимассол» в Лимассоле (Кипр) и начнется в 20.45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Пафос» — «Астана» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире в России игру покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке. В Казахстане смотреть матч можно на телеканале Qazsport.

Во 2-м туре общего этапа ЛК «Пафос» проиграл «Хайденхайму» со счетом 0:1, «Астана» уступила ТНС — 0:2.

Основная стадия Лиги конференций пройдет с 3 октября 2024-го по 28 мая 2025-го.

Лига конференций. Общий этап. 3-й тур
07 нояб, 20:45. Limassol (Лимассол)
Пафос
Астана

Лига конференций УЕФА: новости и обзоры матчей, календарь и расписание игр, статьи и фото, статистика

Футбол
Лига конференций
ФК Астана
ФК Пафос
Читайте также
Около 600 российских туристов застряли на лайнере в Японии. Что известно
Певец Данко стал добровольцем отряда «Барс-Крым»
Теннисисты Анастасия Потапова и Александр Шевченко разводятся
Фигуристы Косторная и Куница пропустят два сезона
Дзюба хочет вернуться в сборную России. Карпину идея не нравится
Лечебное пособие: максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тыс. в день
Популярное видео
«Интер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Реал» — «Милан»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«ПСВ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Олег Романцев: «Постоянное доминирование «Зенита» — плохо для РПЛ»
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ростов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 3 ноября
«Балтика» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Тюмень»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Шинник»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Спартак» обыграл ЦСКА в дерби, победы «Зенита» и «Локо»: голы дня
«Торпедо» — «Алания»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Ротор»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Легия» — «Динамо» Минск: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги конференций

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости