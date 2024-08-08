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«Ордабасы» — «Пюник»: где смотреть трансляцию матча Лиги конференций

Матч Лиги конференций «Ордабасы» — «Пюник» не покажут в России
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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ФК «Ордабасы».
Фото Global Look Press

«Ордабасы» встретится с «Пюником» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги конференций в четверг, 8 августа. Игра пройдет на стадионе «Центральный им. Кажымукана» в городе Шымкент в Казахстане. Встреча начнется в 18.00 по московскому времени.

Ключевые события игры Лиги конференций «Ордабасы» — «Пюник» доступны в разделе «Матч-центр». В России матч показан не будет. В Казахстане встреча будет доступна для просмотра на телеканале «Qazaqstan».

В Лиге чемпионов «Ордабасы» в первом отборочном раунде проиграл «Петрокубу» (0:0 — дома, 0:1 — в гостях). Затем команда отправилась в Лигу конференций, где во втором раунде выиграла у команды «Дифферданж» (4:4 — ничья в основное время, 4:3 — победа в серии пенальти).

«Пюник» в первом раунде Лиги чемпионов уступил минскому «Динамо» (0:1 — дома, 0:0 — в гостях). Во втором раунде Лиги конференций команда из Армении оказалась сильнее македонской «Струги» (3:1 — дома, 1:2 — в гостях).

Футбол
ФК Ордабасы
ФК Пюник
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