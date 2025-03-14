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Определились все четвертьфиналисты Лиги конференций

Евгений Козинов
Корреспондент
Логотип Лиги конференций.
Фото AFP

В четверг, 13 марта, состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги конференций. Таким образом, стали известны все четвертьфиналисты.

«Бетис» разгромил «Виторию», «Челси» победил «Копенгаген», «Фиорентина» одержала победу над «Панатинаикосом», «Легия» в доволнительное время выиграла у «Молдьде», «Лугано» по пенальти одолел «Целе».

Пары 1/4 финала Лиги конференций

«Бетис» — «Ягеллония»

«Целе» — «Фиорентина»

«Челси» — «Легия»

«Юргорден» — «Рапид»

Первые матчи пройдут 10 апреля, а ответные — 17-го.

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