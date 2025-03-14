Определились все четвертьфиналисты Лиги конференций
В четверг, 13 марта, состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги конференций. Таким образом, стали известны все четвертьфиналисты.
«Бетис» разгромил «Виторию», «Челси» победил «Копенгаген», «Фиорентина» одержала победу над «Панатинаикосом», «Легия» в доволнительное время выиграла у «Молдьде», «Лугано» по пенальти одолел «Целе».
Пары 1/4 финала Лиги конференций
«Бетис» — «Ягеллония»
«Целе» — «Фиорентина»
«Челси» — «Легия»
«Юргорден» — «Рапид»
Первые матчи пройдут 10 апреля, а ответные — 17-го.
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