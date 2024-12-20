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Сегодня, 02:19

Определились участники плей-офф Лиги конференций

Евгений Козинов
Корреспондент
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Логотип Лиги конференций.
Фото AFP

В четверг, 19 декабря, состоялись заключительные матчи общего этапа Лиги конференций.

В 1/8 финала турнира вышли команды, занявшие первые 8 мест в турнирной таблице: «Челси» (Англия) , «Витория Гимарайнш» (Португалия), «Фиорентина» (Италия), «Рапид» (Австрия), «Юргорден» (Швеция), «Лугано» (Швейцария), «Легия» (Польша), «Серкль Брюгге» (Бельгия).

В стыковых матчах сыграют клубы, занявшие с 9-го по 24-е места: АПОЭЛ, «Пафос», «Омония» (Все — Кипр), «Бетис» (Испания), «Борац» (Босния и Герцеговина), «Викингур» (Исландия), «Гент» (Бельгия), «Копенгаген» (Дания), «Мольде» (Норвегия), «Целе», «Олимпия» (Оба — Словения), «Панатинаикос» (Греция), «Хайденхайм» (Германия), «Шэмрок Роверс» (Ирландия), «Ягеллония» (Польша), «Бачка Топола» (Сербия).

Стыковые матчи пройдут 13 и 20 февраля, а игры 1/8 финала — 6 и 13 марта 2025 года.

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Футбол
Лига конференций
ФК Витория Гимарайнш
ФК Копенгаген
ФК Легия
ФК Мольде
ФК Панатинаикос
ФК Рапид (Вена)
ФК Серкль Брюгге
ФК Фиорентина
ФК Челси
ФК Шэмрок Роверс
ФК Юргорден
ФК Ягеллония
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