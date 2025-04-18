Определились полуфиналисты Лиги конференций

В четверг, 17 апреля, состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги конференций. Таким образом, стали известны все четвертьфиналисты.

«Бетис» по сумме двух игр победил «Виторию» (2:1, 1:1), «Челси» прошел «Легию» (3:0, 1:2), «Фиорентина» одержала победу над «Целе» (2:1, 2:2), «Юргорден» выиграл у «Рапида» (0:1, 4:1).

Пары 1/4 финала Лиги конференций

«Бетис» (Испания) — «Фиорентина» (Италия)

«Челси» (Англия) — «Юргорден» (Швеция)

Первые матчи пройдут 1 мая, а ответные — 8-го.