Определились полуфиналисты Лиги конференций
В четверг, 17 апреля, состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги конференций. Таким образом, стали известны все четвертьфиналисты.
«Бетис» по сумме двух игр победил «Виторию» (2:1, 1:1), «Челси» прошел «Легию» (3:0, 1:2), «Фиорентина» одержала победу над «Целе» (2:1, 2:2), «Юргорден» выиграл у «Рапида» (0:1, 4:1).
Пары 1/4 финала Лиги конференций
«Бетис» (Испания) — «Фиорентина» (Италия)
«Челси» (Англия) — «Юргорден» (Швеция)
Первые матчи пройдут 1 мая, а ответные — 8-го.
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