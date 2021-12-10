Определились 23 из 24 участников плей-офф Лиги конференций

Стали известны почти все участники плей-офф Лиги конференций.

Из-за несыгранного матча «Тоттенхэм» — «Ренн» обладатель одной путевки остался неизвестным. Напомним, что он был отменен из-за случаев заражения коронавирусом в английском клубе. Если «Тоттенхэм» одержит победу, то сыграет в стыковых матчах. Если «шпоры» не смогут выиграть или УЕФА засчитает им поражение, то команда покинет турнир, а в плей-офф сыграет «Витесс».

Первые места в группах Лиги конференций заняли ЛАСК (Австрия), «Гент» (Бельгия), «Рома» (Италия), АЗ (Нидерланды), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Копенгаген» (Дания), «Ренн» (Франция) и «Базель» (Швейцария). Эти команды сразу вышли в 1/8 финала.

В стыковых матчах сыграют вторые команды каждой из групп и третьим команды групп Лиги Европы. Победители пробьются в 1/8 финала. Сеяными будут команды из групп ЛК, несеяными — клубы, перешедшие из ЛЕ.

Сеяные: «Буде-Глимт» (Норвегия), «Карабах» (Азербайджан), «Маккаби» Тель-Авив (Израиль), ПАОК (Греция), «Партизан» (Сербия) «Раннерс» (Дания), «Славия» (Чехия) и «Витесс» (Нидерланды) или «Тоттенхэм» (Англия).

Несеяные: «Лестер» (Англия), «Митьюлланн» (Дания), «Марсель» (Франция), ПСВ (Нидерланды), «Рапид» (Австрия) «Селтик» (Шотландия), «Спарта» (Чехия) и «Фенербахче» (Турция).

Жеребьевка стыковых матчей пройдет 13 декабря в Ньоне (Швейцария). Первые матчи пройдут 17 февраля, ответные — 24 февраля.