«Омония» и «Динамо» Киев встретятся в матче Лиги конференций

«Омония» и «Динамо» Киев встретятся в матче 4-го тура общего этапа Лиги конференций УЕФА в четверг, 27 ноября. Игра будет проходить на арене «GSP» в Никосии, стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Омония» — «Динамо» Киев можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига конференций. Общий этап. 4-й тур.

27 ноября 2025, 20:45. ГСП (Никосия)

В прямом эфире встречу будет показывать онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция доступна по платной подписке на стриминговый сервис.

В трех турах общего этапа Лиги конференций «Омония» набрала два очка, «Динамо» — три очка. В третьем туре «Омония» сыграла вничью с «Лозанной» (1:1), а «Динамо» разгромило «Зриньски» (6:0).