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8 мая, 05:13

Гласнер: «Отдадим все силы, чтобы привезти кубок Лиги конференций на стадион «Кристал Пэлас»

Евгений Козинов
Корреспондент
Оливер Гласнер.
Фото Reuters

Главный тренер «Кристал Пэлэс» Оливер Гласнер прокомментировал победу над «Шахтером» (2:1) и выход в финал Лиги конференций.

«За четыре полноценных сезона в «Кристал Пэлас» у меня это уже четвертый финал подряд. Лично для меня это весомо. Когда я объявлял о предстоящем уходе из клуба летом, то понял, что должен работать еще усерднее, если это возможно, чтобы оправдать возложенные на меня надежды, поддержать игроков и дать нашим болельщикам повод для гордости. Всегда хочется в последней игре с командой бороться за что-то важное, и теперь мы можем побороться за европейский трофей. Обещаю, что мы отдадим все силы, чтобы привезти кубок сюда, на «Селхерст». Мы все вместе в нашем новом финале. Просто потрясающе, чего добивается этот состав «Кристал Пэлэс», — цитирует официальный сайт УЕФА Гласнера.

«Кристал Пэлас» по сумме двух встреч вышел в финал Лиги конференций, где встретится с «Райо Вальекано». Матч пройдет 27 мая в Лейпциге. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

Лига конференций. 1/2 финала.
07 мая, 22:00. Селхерст Парк (Лондон)
Кристал Пэлас
2:1
Шахтер
Унаи Эмери.Эмери — в шаге от пятой победы в ЛЕ. «Фрайбург», «Райо Вальекано» и «Кристал Пэлас» — впервые в еврофиналах
Источник: Официальный сайт УЕФА
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Футбол
Лига конференций
ФК Кристал Пэлас
Оливер Гласнер
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