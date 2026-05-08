Гласнер: «Отдадим все силы, чтобы привезти кубок Лиги конференций на стадион «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Кристал Пэлэс» Оливер Гласнер прокомментировал победу над «Шахтером» (2:1) и выход в финал Лиги конференций.

«За четыре полноценных сезона в «Кристал Пэлас» у меня это уже четвертый финал подряд. Лично для меня это весомо. Когда я объявлял о предстоящем уходе из клуба летом, то понял, что должен работать еще усерднее, если это возможно, чтобы оправдать возложенные на меня надежды, поддержать игроков и дать нашим болельщикам повод для гордости. Всегда хочется в последней игре с командой бороться за что-то важное, и теперь мы можем побороться за европейский трофей. Обещаю, что мы отдадим все силы, чтобы привезти кубок сюда, на «Селхерст». Мы все вместе в нашем новом финале. Просто потрясающе, чего добивается этот состав «Кристал Пэлэс», — цитирует официальный сайт УЕФА Гласнера.

«Кристал Пэлас» по сумме двух встреч вышел в финал Лиги конференций, где встретится с «Райо Вальекано». Матч пройдет 27 мая в Лейпциге. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.