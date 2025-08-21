«Олимпия» Любляна (Словения) и «Ноа» (Армения) встретятся в первом матче плей-офф отбора Лиги конференций в четверг, 21 августа. Игра пройдет на стадионе «Стожица» в Любляне и начнется в 21.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Олимпия» — «Ноа» можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига конференций. Раунд плей-офф. Путь чемпионов.

21 августа 2025, 21:00. Стожице (Любляна)

Ответная игра состоится через неделю, 28 августа. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в общий этап Лиги конференций.

«Олимпия» проиграла «Кайрату» в Лиге чемпионов, а затем прошла «Интер Клуб Эскальдес» и «Эгнатию» в Лиге конференций. «Ноа» прошел во второй раунд отбора Лиги чемпионов, победив «Будучность», затем уступил «Ференцварошу» и попал в Лигу Европы, где уступил «Линкольну».