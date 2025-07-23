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Хет-трик Диогу Кошты Пинту принес «Олимпии» победу над «Интером» из Андорры

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Олимпия» из Любляны на своем поле обыграла андоррский «Интер» в первом матче второго раунда квалификации Лиги конференций — 4:2.

Хет-трик оформил полузащитник хозяев Диогу Кошты Пинту. Еще один гол с его передачи забил Ахмет Мухамедбегович. У гостей отличились Давид Уманес и Рафаэль Херманн.

Ответная игра состоится в Андорре 29 июля.

В других матчах дня азербайджанская «Зиря» и хорватский «Хайдук» сыграли вничью (1:1), эстонская «Левадия» переиграла грузинский «Сабуртало» (1:0), датский «Силькеборг» сыграл вничью с исландским «Акюрейри» (1:1), люксембуржский «Дифферданж» победил валлийский ТНС (1:0), а черногорская «Будучность» и молдавский «Милсами» не сумели открыть счет (0:0).

Лига конференций. 2-й отборочный раунд. Путь чемпионов.
23 июля 2025, 21:00. Стожице (Любляна)
Олимпия Л
4:2
Интер Э
Лига конференций. 2-й отборочный раунд.
23 июля 2025, 18:30. Zira Olympic Sport Complex Stadium (Баку)
Зиря
1:1
Хайдук С
Лига конференций. 2-й отборочный раунд. Путь чемпионов.
23 июля 2025, 19:30. А Ле Кок Арена (Таллин)
Левадия
1:0
Иберия 1999
Лига конференций. 2-й отборочный раунд.
23 июля 2025, 20:00. JYSK Park (Силькеборг)
Силькеборг
1:1
КА Акюрейри
Лига конференций. 2-й отборочный раунд. Путь чемпионов.
23 июля 2025, 21:00. Парк Холл (Озуэстри)
ТНС
0:1
Дифферданж
Лига конференций. 2-й отборочный раунд. Путь чемпионов.
23 июля 2025, 22:00. Под Горицом (Подгорица)
Будучност
0:0
Милсами

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ФК Сабуртало
ФК Силькеборг
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