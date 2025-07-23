Хет-трик Диогу Кошты Пинту принес «Олимпии» победу над «Интером» из Андорры
«Олимпия» из Любляны на своем поле обыграла андоррский «Интер» в первом матче второго раунда квалификации Лиги конференций — 4:2.
Хет-трик оформил полузащитник хозяев Диогу Кошты Пинту. Еще один гол с его передачи забил Ахмет Мухамедбегович. У гостей отличились Давид Уманес и Рафаэль Херманн.
Ответная игра состоится в Андорре 29 июля.
В других матчах дня азербайджанская «Зиря» и хорватский «Хайдук» сыграли вничью (1:1), эстонская «Левадия» переиграла грузинский «Сабуртало» (1:0), датский «Силькеборг» сыграл вничью с исландским «Акюрейри» (1:1), люксембуржский «Дифферданж» победил валлийский ТНС (1:0), а черногорская «Будучность» и молдавский «Милсами» не сумели открыть счет (0:0).
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Судейство
4 авг 14:21
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