Футбол
Лига конференций
Новости
Статьи Таблица Календарь Статистика
Главная
Футбол
Лига конференций

Сегодня, 02:15

Пайет, Мауро Жуниор, Сальтнес и Сор претендуют на звание игрока недели в Лиге конференций

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге конференций.

В список вошли четыре игрока: Йира Сор («Славия»), Мауро Жуниор (ПСВ), Димитри Пайет («Марсель» ) и Ульрик Сальтнес («Буде-Глимт»).

Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА. На этой неделе состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги конеференций.

Ответные игры состоятся на следующей неделе, 14 апреля.

0
Читайте также
Лучший женский бой в истории? Австралийские красавицы поразили мир бокса
Петр Ян безоговорочный фаворит в бою со Стерлингом, но так считают не все. Прогнозы на бой лучшего россиянина в UFC
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Лестер» и ПСВ: видеообзор матча Лиги конференций
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости