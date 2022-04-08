Пайет, Мауро Жуниор, Сальтнес и Сор претендуют на звание игрока недели в Лиге конференций

Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге конференций.

В список вошли четыре игрока: Йира Сор («Славия»), Мауро Жуниор (ПСВ), Димитри Пайет («Марсель» ) и Ульрик Сальтнес («Буде-Глимт»).

Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА. На этой неделе состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги конеференций.

Ответные игры состоятся на следующей неделе, 14 апреля.