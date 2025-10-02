«Ноа» — «Риека»: трансляция матча Лиги конференций онлайн
«Ноа» и «Риека» встретятся в общем этапе Лиги конференций
«Ноа» и «Риека» встретятся в матче первого тура общего Лиги конференций УЕФА в четверг, 2 октября. Игра пройдет на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване, стартовый свисток прозвучит в 19.45 по московскому времени.
С основными событиями и результатом игры «Ноа» — «Риека» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция будет доступна по платной подписке на стриминговый сервис.
В общем этапе Лиги конференций принимают участие 36 клубов, которые проведут по шесть матчей. Восемь лучших команд напрямую выйдут в 1/8 финала турнира, а клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, примут участие в дополнительном раунде плей-офф.
Новости