«Ноа» и «Риека» встретятся в матче первого тура общего Лиги конференций УЕФА в четверг, 2 октября. Игра пройдет на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване, стартовый свисток прозвучит в 19.45 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры «Ноа» — «Риека» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига конференций. Общий этап. 1-й тур.

02 октября, 19:45. Republican Stadium after Vazgen Sargsyan (Ереван)

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция будет доступна по платной подписке на стриминговый сервис.

В общем этапе Лиги конференций принимают участие 36 клубов, которые проведут по шесть матчей. Восемь лучших команд напрямую выйдут в 1/8 финала турнира, а клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, примут участие в дополнительном раунде плей-офф.