«Ноа» — «Легия»: онлайн-трансляция матча Лиги конференций
«Ноа» и «Легия» сыграют в Лиге конференций 11 декабря
«Ноа» и «Легия» сыграют в 5-м туре Лиги конференций в четверг, 11 декабря. Игра на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване (Армения) начинается в 20.45 по московскому времени.
Ключевые события и результат игры «Ноа» — «Легия» можно отслеживать также в нашем матч-центре.
В прямом эфире трансляция игры в Ереване пройдет на онлайн-платформе Okko (контент кинотеатра можно смотреть по подписке).
«Ноа» в четырех турах общего этапа Лиги конференций набрал 5 очков, предыдущим соперником ереванцев был «Абердин» (1:1). У «Легии» — 3 очка, в четвертом туре команда из Варшавы уступила «Спарте» (0:1).
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4 авг 14:21
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