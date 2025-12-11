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«Ноа» — «Легия»: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

«Ноа» и «Легия» сыграют в Лиге конференций 11 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Reuters

«Ноа» и «Легия» сыграют в 5-м туре Лиги конференций в четверг, 11 декабря. Игра на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване (Армения) начинается в 20.45 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Ноа» — «Легия» можно отслеживать также в нашем матч-центре.

Лига конференций. Общий этап. 5-й тур.
11 декабря 2025, 20:45. Республиканский им. Вазгена Саркисяна (Ереван)
Ноа
2:1
Легия

В прямом эфире трансляция игры в Ереване пройдет на онлайн-платформе Okko (контент кинотеатра можно смотреть по подписке).

«Ноа» в четырех турах общего этапа Лиги конференций набрал 5 очков, предыдущим соперником ереванцев был «Абердин» (1:1). У «Легии» — 3 очка, в четвертом туре команда из Варшавы уступила «Спарте» (0:1).

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Лига конференций
ФК Легия
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