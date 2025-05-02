Джексон: «Очень рад, что «Челси» победил и стал на шаг ближе к финалу»

Нападающий «Челси» Николя Джексон прокомментировал победу над «Юргорденом» (4:1) в первом матче 1/2 финала Лиги конференций. В этой игре форвард забил два гола.

«Я очень рад, что мы победили и стали на шаг ближе к финалу. Я уверен в себе и особенно рад своему второму голу, но самое главное, что мы победили. Хорошая игра. Мы очень хорошо атаковали и с нетерпением ждем следующего матча», — цитирует пресс-служба УЕФА Джексона.

Ответный матч пройдет в Лондоне в следующий четверг, 8 мая, и начнется в 22:00 по московскому времени.