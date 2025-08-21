«Неман» из Белоруссии и «Райо Вальекано» из Испании встретятся в первом матче плей-офф отбора Лиги конференций в четверг, 21 августа. Игра пройдет на нейтральном поле в Венгрии и начнется в 21.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Неман» — «Райо Вальекано» можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига конференций. Раунд плей-офф.

21 августа 2025, 21:00. Szent Gellert Forum (Сегед)

В прямом эфире встречу будет показывать онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка и будет доступна по платной подписке на стриминговый ресурс. В Белоруссии матч также покажет канал «Беларусь 5».

Ответная игра состоится через неделю, 28 августа. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в общий этап Лиги конференций.