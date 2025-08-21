«Неман» — «Райо Вальекано»: трансляция матча раунда плей-офф Лиги конференций онлайн
«Неман» и «Райо Вальекано» встретятся в матче отбора Лиги конференций
«Неман» из Белоруссии и «Райо Вальекано» из Испании встретятся в первом матче плей-офф отбора Лиги конференций в четверг, 21 августа. Игра пройдет на нейтральном поле в Венгрии и начнется в 21.00 по московскому времени.
С ключевыми событиями и результатом игры «Неман» — «Райо Вальекано» можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире встречу будет показывать онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка и будет доступна по платной подписке на стриминговый ресурс. В Белоруссии матч также покажет канал «Беларусь 5».
Ответная игра состоится через неделю, 28 августа. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в общий этап Лиги конференций.
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