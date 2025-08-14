«Неман» и «Клаксвик» встретятся в матче отбора Лиги конференций

«Неман» (Белоруссия) и «Клаксвик» (Фарерские острова) встретятся в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги конференций в четверг, 14 августа. Игра пройдет на нейтральном поле в Сегеде (Венгрия) и начнется в 21.00 по московскому времени.

В Белоруссии матч покажет канал «Беларусь 5». Ключевые события игры «Неман» — «Клаксвик» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига конференций. 3-й отборочный раунд.

14 августа, 21:00. Szent Gellert Forum (Сегед)

Первый матч завершился победой «Клаксвика» со счетом 2:0. Победитель противостояния выйдет в раунд плей-офф, где встретится с испанским «Райо Вальекано».

На пути к 3-му квалификационному раунду «Клаксвик» победил «СЙК» из Финляндии (4:1) и «Раднички» из Сербии (1:0), а «Неман» прошел армянский «Урарту» (6:1) и словацкий «Кошице» (4:3).