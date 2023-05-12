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Бенрама, Диуф, Райс и Бираги претендуют на звание игрока недели в Лиге конференций

Евгений Козинов
Корреспондент
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Претенденты на звание игрока недели в Лиге конференций.
Фото Global Look Press

Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге конференций. В четверг, 11 мая, были сыграны первые матчи 1/2 финала.

В список претендентов вошли Саид Бенрама («Вест Хэм»), Энди Диуф («Базель»), Деклан Райс («Вест Хэм») и Кристиано Бираги («Фиорентина»).

На этой неделе «Фиорентина» дома проиграла «Базелю» (1:2), «Вест Хэм» выиграл у «АЗ» (2:1).

Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

Футбол
Лига конференций
ФК Базель
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Фиорентина
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