Бенрама, Диуф, Райс и Бираги претендуют на звание игрока недели в Лиге конференций

Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге конференций. В четверг, 11 мая, были сыграны первые матчи 1/2 финала.

В список претендентов вошли Саид Бенрама («Вест Хэм»), Энди Диуф («Базель»), Деклан Райс («Вест Хэм») и Кристиано Бираги («Фиорентина»).

На этой неделе «Фиорентина» дома проиграла «Базелю» (1:2), «Вест Хэм» выиграл у «АЗ» (2:1).

Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.