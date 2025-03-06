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Нападающий «Целе» Иосифов пропустит матч Лиги конференций против «Лугано» из-за ОРВИ

Константин Белов
Корреспондент

Спортивный директор «Целе» Геннадий Голубин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья нападающего Никиты Иосифова.

«У Никиты была травма, связанная с голеностопом. Он ее вылечил, но сейчас заболел ОРВИ. Должен был быть сегодня с командой в матче против «Лугано», но из-за болезни пропустит встречу», — сказал Голубин «СЭ».

23-летний Иосифов перешел в «Целе» летом 2024 года. Россиянин провел за клуб 5 матчей и отдал 2 голевые передачи.

6 марта «Целе» проведет первый матч 1/8 финала Лиги конференций против швейцарского «Лугано».

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