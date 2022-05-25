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25 мая, 23:57

Моуринью стал первым тренером, который выиграл финалы Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций

Иван Шитик
Корреспондент
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«Рома» победила «Фейеноорд» в финале Лиги конференций со счетом 1:0.

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью стал первым тренером в истории, который одерживал победы со своими командами в финалах Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Ранее он с «Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы, а с «Интером» и «Порту» — Лигу чемпионов.

Также с «Порту» Моуринью выигрывал Кубок УЕФА. 59-летний португальский специалист никогда не проигрывал в еврокубковых финалах.

Напомним, в сезоне-2021/22 проводился первый розыгрыш Лиги конференций в истории.

ФК Рома
ФК Фейеноорд
Жозе Моуринью
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