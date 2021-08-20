Моуринью сравнил матч с «Трабзонспором» в Лиге конференций с игрой Лиги чемпионов

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью после победы над «Трабзонспором» (2:1) в плей-офф Лиги конференций отметил, что матч был похож на Лигу чемпионов.

«Это не соперник уровня Лиги конференций, это больше похоже на плей-офф Лиги чемпионов. Это было непросто, у соперника много опытных игроков. Было давление, и если кто-то думал, что это будет легко, они глубоко ошибались. Фанаты также сыграли свою роль в отличной атмосфере.

Меня беспокоит то, что мы так много раз доходили до опасной зоны без голов, а некоторые игроки не полностью следовали тактическому плану. Мы победили, но даже без победы мои чувства были бы положительными", — сказал Моуринью Sky Sport Italia.