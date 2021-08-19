Моуринью прокомментировал первую победу с «Ромой» в Лиге конференций

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал результат первого матча против «Трабзонспора» (2:1) в раунде плей-офф Лиги конференций.

«Наш сегодняшний соперник — это команда уровня отбора Лиги чемпионов, но никак не Лиги конференций. На нас оказывалось давление. Если кто-то думал, что будет легко, то они сильно ошибались. Фанаты сыграли важную роль, создав прекрасную атмосферу.

Беспокоит то, что мы так много раз доходили до опасной зоны, не забивая гол, а некоторые игроки не полностью следовали тактическому плану. При этом нравилась команда, мы победили, и даже без победы мои чувства были бы положительными», — цитирует Моуринью Sky Sport Italia.

В составе победителей отличились Лоренцо Пеллегрини и Элдор Шомуродов. Ответный матч состоится 26 августа.