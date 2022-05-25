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Моуринью: «История про Особенного — это из прошлого»

Моуринью поделился ожиданиями от финала Лиги конференций
Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью перед финалом Лиги конференций против «Фейеноорда» признался, что испытывает волнение, как и перед своим первым финалом в карьере.

«Это финал. Ничего другого на уме до завтрашнего дня у меня не будет. Этот финал для меня словно первый. Ничто в этом плане не изменилось. Если мы победим, то я стану первым, кто выиграет все европейские трофеи. Но это только в том случае, если мы победим. Не верю в волшебные снадобья и заклинания. Ничто дополнительное тут не сделаешь, надо просто быть командой, отдавая себе отчет в своих сильных качествах и пределах возможностей.

История про Особенного — это из прошлого. Тогда было еще начало моей карьеры. Когда становишься старше и стабильней, то больше думаешь о других и меньше о себе. Я не верю в магию. Когда подходишь к финалу по итогам сезона, то вся работа уже сделана. Наступает момент проявить себя команде, а не отдельным индивидуальностям», — цитирует пресс-служба УЕФА Моуринью.

Финал Лиги конференций между «Ромой» и «Фейеноордом» состоится завтра 25 мая в Тиране. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaconferenceleague/match/2033451--roma-vs-feyenoord/
Футбол
Лига конференций
ФК Рома
ФК Фейеноорд
Жозе Моуринью
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