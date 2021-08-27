Моуринью обидно за «Трабзонспор», который не сыграет в еврокубках

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью после победы над «Трабзонспором» в Лиге конференций был рад выходу в групповую стадию. Также он похвалил турецкую команду.

«Мне понравился менталитет. Хотя в какой-то момент у команды были определенные трудности, потому что соперник был хорош. Игроки поняли, что у них есть дух, чтобы играть ради клуба, и мне это понравилось. Обидно, что такая команда, как «Трабзонспор» даже не сыграет в третьем еврокубке. Это команда Лиги Европы.

Мы должны проявить смирение, чтобы понять, что этот результат — это, прежде всего, результат последних 15 минут, а не всех 90. Очень важно уметь играть в трудную минуту. Это легко делать, когда ты доминируешь, даже с эмоциональной точки зрения. Когда у вас трудности, вы должны сопротивляться", — сказал Моуринью Sky Sport Italia после матча.