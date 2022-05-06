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Мостовой назвал причины поражения «Лестера» от «Ромы» в полуфинале Лиги конференций

Читать «СЭ» в
«Рома» — «Лестер» — 1:0.
Фото Reuters

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил результаты встречи «Ромы» и «Лестера» в ответном полуфинале Лиги конференций (1:0).

«Матч вышел суховатым. «Рома» забила, а «Лестер» не нашел в себе силы. Итальянцы умеют обороняться, поэтому они успешно удерживали этот счет. Я не думал, что в этом матче будет много забитых мячей. В первой игре была ничья, а в этом матче все решил один мяч», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

«Рома» встретится с «Фейеноордом» в финале Лиги конференций сезона-2021/22.

Подопечные Жозе Моуринью обеспечили себе выход в финал еврокубка после победы в ответном матче полуфинала турнира против «Лестера» (1:0, общий счет 2:1).

Александр Мостовой
Лига конференций
ФК Лестер
ФК Рома
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