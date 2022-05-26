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Мостовой назвал финал Лиги конференций между «Ромой» и «Фейенордом» невыразительным

Георгий Скобликов
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Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу «Ромы» в финале Лиги конференций над «Фейенордом» (1:0).

«Эта победа заслуга футболистов. По футболу финал получился невыразительным, особенно второй тайм. «Рома» думала только об обороне, выбивала. Но если ты выигрываешь в финале, то какая разница. Лига конференций — очередной трофей. Раньше был Кубок кубков, это было престижнее. Думаю, названия Лиги конференций до сих пор никто не знает. На фоне Лиги чемпионов, Лиги Европы этот турнир теряется. Какое место занимает «Рома», какое «Фейенорд» в своих чемпионатах? Но раз выиграли кубок, то пусть радуются», — сказал Мостовой «СЭ».

«Рома» стала первой победительницей Лиги конференций. Сезон 2021/2022 — дебютный для турнира.

Наставник итальянцев Жозе Моуринью выиграл все финалы еврокубков, до которых добирались его команды.

Александр Мостовой
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