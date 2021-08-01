Молдавская бригада арбитров рассудит «Сочи» и «Партизан» в Лиге конференций

Молдаванин Дмитрий Мунтян назначен главным судьей матча 3-го раунда квалификации Лиги конференций между «Сочи» и сербским «Партизаном», сообщает официальный сайт УЕФА.

На выездную игру казанского «Рубина» с польским «Ракувом» назначена португальская бригада судей во главе с Жоау Пиньейру.

Обе встречи состоятся 5 августа. Лига конференций является третьим по значимости европейским турниром. Соревнования проводятся впервые.