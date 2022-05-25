Мхитарян готов сыграть в финале Лиги конференций

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью перед финалом Лиги конференций против «Фейеноорда» отметил, что полузащитник Генрих Мхитарян готов выйти на поле.

«Мы сохранили энтузиазм, не перебарщивая с ним и удерживая фокус. Игроки сконцентрированы, у них верный настрой и они испытывают радость от участия в таком матче. Мхитарян возобновил тренировки, что было для него важно. Доверяю его ощущению собственного физического состояния. Он сказал, что готов играть», — цитирует пресс-служба УЕФА Моуринью.

Финал Лиги конференций между «Ромой» и «Фейеноордом» состоится в среду, 25 мая, в Тиране. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.