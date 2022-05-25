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Мхитарян готов сыграть в финале Лиги конференций

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью перед финалом Лиги конференций против «Фейеноорда» отметил, что полузащитник Генрих Мхитарян готов выйти на поле.

«Мы сохранили энтузиазм, не перебарщивая с ним и удерживая фокус. Игроки сконцентрированы, у них верный настрой и они испытывают радость от участия в таком матче. Мхитарян возобновил тренировки, что было для него важно. Доверяю его ощущению собственного физического состояния. Он сказал, что готов играть», — цитирует пресс-служба УЕФА Моуринью.

Финал Лиги конференций между «Ромой» и «Фейеноордом» состоится в среду, 25 мая, в Тиране. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaconferenceleague/match/2033451--roma-vs-feyenoord/
Генрих Мхитарян
Футбол
Лига конференций
ФК Рома
ФК Фейеноорд
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