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Матч «Юргордена» с «Легией» был прерван на 15 минут из-за новогоднего перфоманса фанатов

Евгений Козинов
Корреспондент
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Перфоманс фанатов «Юргордена».
Фото Reuters

Матч 6-го тура общего этапа Лиги конференций между «Юргорденом» и «Легией» был прерван в начале игры из-за фанатов.

Болельщики шведской команды подготовили специальный перфоманс в честь приближающегося Рождества и Нового года. За воротами команды они растянули баннер с Санта-Клаусом и зажгли десятки красных файеров.

Поле заволокло дымом, из-за чего главный арбитр встречи был вынужден остановить игру. Спустя примерно 15 минут матч был возобновлен.

Футбол
ФК Легия
ФК Юргорден
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