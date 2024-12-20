Матч «Юргордена» с «Легией» был прерван на 15 минут из-за новогоднего перфоманса фанатов
Матч 6-го тура общего этапа Лиги конференций между «Юргорденом» и «Легией» был прерван в начале игры из-за фанатов.
Болельщики шведской команды подготовили специальный перфоманс в честь приближающегося Рождества и Нового года. За воротами команды они растянули баннер с Санта-Клаусом и зажгли десятки красных файеров.
Поле заволокло дымом, из-за чего главный арбитр встречи был вынужден остановить игру. Спустя примерно 15 минут матч был возобновлен.
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