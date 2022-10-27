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Сегодня, 22:02

Матч Лиги конференций «Словацко» — «Кельна» перенесли на пятницу из-за тумана

Иван Шитик
Корреспондент
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Матч 5-го тура группового этапа Лиги конференций между «Словацко» и «Кельном» был приостановлен из-за погодных условий: поле заволок густой туман, сообщает пресс-служба УЕФА.

Начало встречи было перенесено из-за данной ситуации. Сначала игру отложили на 30 минут, а затем еще на 45 минут. В конце концов, арбитр Георгий Круашвили принял решение перенести игру.

Встреча будет доиграна в пятницу, начало — в 14.00 (мск).

ФК Кельн
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