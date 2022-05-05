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5 мая, 23:55

«Фейеноорд» сыграл вничью с «Марселем» и вышел в финал Лиги конференций

Читать «СЭ» в
«Марсель» — «Фейеноорд».
Фото AFP

«Фейеноорд» в гостях сыграл вничью с «Марселем» в ответном матче полуфинала Лиги конференций — 0:0.

Стоит отметить, что полузащитник «Марселя» Димитри Пайет получил травму и был заменен на 33-й минуте матча.

Первая встреча команд закончилась победой «Фейеноорда» со счетом 3:2.

Таким образом команда Арне Слота вышла в финал Лиги конференций, где сыграет с «Ромой».

Финал состоится 25 мая на стадионе «Арена Комбетаре» в Тиране (Албания).

Лига конференций. 1/2 финала
05 мая, 22:00. Velodrome (Марсель)
Марсель
0:0
Фейеноорд
Марсель
Манданда Салиба Перес Камара Гендузи Харит (Дженгиз Юндер, 80) Жерсон Ронжье Гей (Лирола, 46) Пайет (Милик, 33) Дьенг (Бакамбю, 62)
Фейеноорд
Марсиано Гертрайда Сенеси Маласиа Траунер Оркун Кекчю Эурснес Тил (Хендрикс, 81) Синистерра (Линссен, 74) Нелсон (Джаханбахш, 88) Дессерс
Предупреждения
Харит 45’, Камара 71’, Дженгиз Юндер 84’, Гендузи 90+6’  -  Тил 34’, Сенеси 45+2’, Маласиа 74’, Дессерс 90+5’
Судьи
Шерер (Швейцария)
Лига конференций
ФК Марсель
ФК Фейеноорд
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