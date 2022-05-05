«Фейеноорд» сыграл вничью с «Марселем» и вышел в финал Лиги конференций

«Фейеноорд» в гостях сыграл вничью с «Марселем» в ответном матче полуфинала Лиги конференций — 0:0.

Стоит отметить, что полузащитник «Марселя» Димитри Пайет получил травму и был заменен на 33-й минуте матча.

Первая встреча команд закончилась победой «Фейеноорда» со счетом 3:2.

Таким образом команда Арне Слота вышла в финал Лиги конференций, где сыграет с «Ромой».

Финал состоится 25 мая на стадионе «Арена Комбетаре» в Тиране (Албания).