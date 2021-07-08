«Марибор» одержал минимальную победу над «Урарту» в отборочном турнире Лиги конференций

В первом матче первого отборочного раунда Лиги конференций словенский «Марибор» дома обыграл армянский клуб «Урарту» (1:0).

Единственный мяч на 56-й минуте забил Нино Жугель. В другом матче боснийский «Вележ» победил североирландский «Колрейн» (2:1). Черногорская «Сутьеска» переиграла грузинский клуб «Гагры» (1:0).

Батумское «Динамо» в Сан-Марино разгромило местный «Тре Пенне» (4:0). Еще один представитель Боснии и Герцеговины «Широки Бриег» выиграл у албанской «Влазнии» (3:1).

Лига конференций

Первый отборочный раунд

Первые матчи

«Вележ» (Босния и Герцеговина) — «Колрейн» (Северная Ирландия) — 2:1 (1:1)

8 июля. Мостар. Стадион «Stadion Vrapcici».

«Сутьеска» (Черногория) — «Гагры» (Грузия) — 1:0 (1:0)

8 июля. Никшич. Стадион «Stadion Kraj Bistrice(Gradski)».

«Тре Пенне» (Сан-Марино) — «Динамо Бт» (Грузия) — 0:4 (0:3)

8 июля. Серравалле. Стадион Олимпийский.

«Марибор» (Словения) — «Урарту» (Армения) — 1:0 (0:0)

8 июля. Марибор. Стадион «Людски врт».

«Широки Бриег» (Босния и Герцеговина) — «Влазния» (Албания) — 3:1 (1:0)

8 июля. Широки Бриег. Стадион «Pecara».