«Марибор» одержал минимальную победу над «Урарту» в отборочном турнире Лиги конференций
В первом матче первого отборочного раунда Лиги конференций словенский «Марибор» дома обыграл армянский клуб «Урарту» (1:0).
Единственный мяч на 56-й минуте забил Нино Жугель. В другом матче боснийский «Вележ» победил североирландский «Колрейн» (2:1). Черногорская «Сутьеска» переиграла грузинский клуб «Гагры» (1:0).
Батумское «Динамо» в Сан-Марино разгромило местный «Тре Пенне» (4:0). Еще один представитель Боснии и Герцеговины «Широки Бриег» выиграл у албанской «Влазнии» (3:1).
Лига конференций
Первый отборочный раунд
Первые матчи
«Вележ» (Босния и Герцеговина) — «Колрейн» (Северная Ирландия) — 2:1 (1:1)
8 июля. Мостар. Стадион «Stadion Vrapcici».
«Сутьеска» (Черногория) — «Гагры» (Грузия) — 1:0 (1:0)
8 июля. Никшич. Стадион «Stadion Kraj Bistrice(Gradski)».
«Тре Пенне» (Сан-Марино) — «Динамо Бт» (Грузия) — 0:4 (0:3)
8 июля. Серравалле. Стадион Олимпийский.
«Марибор» (Словения) — «Урарту» (Армения) — 1:0 (0:0)
8 июля. Марибор. Стадион «Людски врт».
«Широки Бриег» (Босния и Герцеговина) — «Влазния» (Албания) — 3:1 (1:0)
8 июля. Широки Бриег. Стадион «Pecara».
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