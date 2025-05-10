Мареска: «Я рад встретиться с «Бетисом», Пеллегрини мне как второй отец»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал предстоящий финал Лиги конференций против «Бетиса».

«Я рад встретиться с «Бетисом», особенно из-за Мануэля Пеллегрини. Он мне как отец в этой профессии. Мы оба будем очень рады. Мы четыре года работали вместе, два года я был его игроком, а два — ассистентом. Так что я прекрасно осведомлен о его отношении к футболистам. Но самое главное, что он честный и хороший человек, который всегда старается оставаться честным с игроками. Я лично стараюсь многое почерпнуть», — цитирует Мареску Goal.com.

Финал Лиги конференций между «Челси» и «Бетисом» пройдет 28 мая в Вроцлаве (Польша).