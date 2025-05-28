Пеллегрини: «Антони продолжит прогрессировать в «Бетисе»

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини перед финалом Лиги конференций против «Челси» отметил прогресс нападающего Антони, арендованного зимой у «Манчестер Юнайтед».

«Антони — очень хороший игрок. Не сомневаюсь, что он продолжит прогрессировать в «Бетисе», и сейчас самое подходящее время для этого», — цитирует пресс-служба УЕФА Пеллегрини.

Матч «Бетис» — «Челси» пройдет в среду, 28 мая, на «Тарчиньски Арене» во Вроцлаве и начнется в 22.00 по московскому времени.

25-летний бразилец в январе перешел в испанский клуб, за который сыграл 25 матчей, забил 9 голов и сделал 5 голевых передач.