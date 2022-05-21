Манчини сообщил, что «Рома» не начинала еще изучать соперника по финалу Лиги конференций

Защитник «Ромы» Джанлука Манчини после победы над «Торино» (3:0) в 38-м туре серии А признался, что команда пока не начинала готовиться к финалу Лиги конференций.

«Мы еще даже не изучали «Фейеноорд», так как перед этим матчем тренер поднял планку внимания. Было слишком важно, чтобы мы одержали победу сегодня вечером. Не буду отрицать, что смотрел несколько их игр в Лиге конференций, но с воскресенья мы начнем по-настоящему изучать голландскую команду», — цитирует Football Italia Манчини.

Финал Лиги конференций между «Ромой» и «Фейеноордом» состоится 25 мая в Тиране. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.