Манчини оценил шансы «Ромы» и «Фейеноорда» на победу в финале Лиги конференций

Защитник «Ромы» Джанлука Манчини назвал финал Лиги конференций против «Фейеноорда» особым моментом. Также он оценил шансы команд.

«Это особый момент лично для меня. Не сильно часто играл в финалах, равно как и наши более молодые игроки. Встречаются две лучшие команды турнира, шансы 50 на 50. Мы знаем, что надо сделать, знаем сильные и слабые стороны соперника», — цитирует пресс-служба УЕФА Манчини.

Финал Лиги конференций между «Ромой» и «Фейеноордом» состоится в среду, 25 мая, в Тиране. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.