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Манчини оценил шансы «Ромы» и «Фейеноорда» на победу в финале Лиги конференций

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Ромы» Джанлука Манчини назвал финал Лиги конференций против «Фейеноорда» особым моментом. Также он оценил шансы команд.

«Это особый момент лично для меня. Не сильно часто играл в финалах, равно как и наши более молодые игроки. Встречаются две лучшие команды турнира, шансы 50 на 50. Мы знаем, что надо сделать, знаем сильные и слабые стороны соперника», — цитирует пресс-служба УЕФА Манчини.

Финал Лиги конференций между «Ромой» и «Фейеноордом» состоится в среду, 25 мая, в Тиране. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaconferenceleague/match/2033451--roma-vs-feyenoord/
Футбол
Лига конференций
ФК Рома
ФК Фейеноорд
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